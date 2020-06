Migliore a Vivilasanità, nella battaglia al CoViD19 è stato fondamentale il gioco di squadra

Vivilasanità – A colloquio con Giovanni Migliore – Direttore Generale Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Bari

Nella battaglia al CoViD19 è stato fondamentale il gioco di squadra

Quasi tutti i pazienti sono guariti e sono stati dimessi

Nella lotta al CoViD 19 il Policlinico di Bari ha condotto una battaglia in prima linea. Ritiene che il peggio sia alle nostre spalle?

“Il Policlinico di Bari è il più grande hub ospedaliero regionale ed è un riferimento certo per la città di Bari: non poteva sottrarsi alla mission di salute pubblica. Nella battaglia al CoViD19 condotta in prima linea è stato fondamentale il gioco di squadra portato avanti da direzione, medici, infermieri e operatori sanitari. Non solo. Ci ha dato forza anche la grande solidarietà fatta di donazioni, generosità e piccoli grandi gesti da parte di aziende e privati cittadini. Siamo riusciti a fronteggiare la fase più critica dell’emergenza grazie all’impegno di tutta la comunità, ma non dobbiamo abbassare la guardia”.

A metà marzo, per meglio fronteggiare l’emergenza CoViD 19 avete dedicato il padiglione Asclepios agli ammalati da coronavirus con 250 posti letto. Lo stesso reparto CoViD adesso chiude per il calo dei pazienti? La ritiene una battaglia vinta?

“Abbiamo corso contro il tempo e ce l’abbiamo fatta, riuscendo a convertire Asclepios a plesso CoViD e ad allestire 250 posti letto per malati CoViD in una settimana. La scelta di attrezzare un unico padiglione su più piani all’interno del quartiere ospedaliero si è dimostrata vincente: non solo i medici di differenti discipline hanno lavorato in sinergia e secondo il principio dell’intensità di cura, ma sono state anche garantite consulenze specialistiche da altri reparti, sia in presenza che da remoto attraverso i robot in corsia. In questi tre mesi abbiamo assistito e curato oltre 350 pazienti nel CoViD Hospital di Asclepios, accogliendo anche pazienti dalla Lombardia. Quasi tutti sono guariti e sono stati dimessi così anche al Policlinico è iniziata la fase 2 e i reparti stanno ritornando alla normalità. Non mi piace parlare di vittoria, credo che abbiamo fatto solamente il nostro lavoro”.

Avete già selezionato i primi 9 donatori per la cura del plasma dei pazienti guariti. Ritiene che i risultati sulla sperimentazione arriveranno molto presto?

“La lotta al CoViD, questo virus ancora non del tutto conosciuto e da studiare, passa anche e soprattutto attraverso la ricerca scientifica. Non basta solo la prevenzione e la difesa. Bisogna andare all’attacco. Ecco perché il Policlinico di Bari ha avviato questa sperimentazione che consiste nella somministrazione al paziente degli anticorpi presenti nel plasma dei guariti. Lo facciamo grazie alla collaborazione con l’azienda ospedaliero universitaria di Padova, i cui laboratori hanno analizzato i campioni di plasma, per individuare i soggetti idonei alla donazione. Si tratta di una scommessa per il futuro: solo con la ricerca potremo trovare terapia adatte. Contiamo di avere presto risposte e risultati”.

Il 24 aprile, in piena emergenza CoViD, sono ripresi i lavori al padiglione Asclepios 3 per raggiungere quali obiettivi?

“Abbiamo voluto inaugurare la fase 2, quella post emergenza, provando a guardare al futuro e quindi a immaginare e disegnare il Policlinico che verrà. Siamo ripartiti con i lavori di Asclepios 3, un nuovo plesso che cambierà, sia organizzativamente sia strutturalmente, gli assetti dell’ospedale. Dobbiamo continuare a curare i malati di coronavirus e ad assicurare le urgenze come fatto finora, ma non possiamo rinunciare a prenderci cura di tutti gli altri pazienti. Asclepios 3 servirà proprio ad ampliare i reparti, gli ambulatori, le aule didattiche e a offrire alla città un servizio ancora più qualificato, coniugando le attività cliniche con quelle didattiche e scientifiche”.

Con l’esperienza maturata in situazione di emergenza coronavirus, quali miglioramenti potranno essere apportati, nel caso in cui dovesse riesplodere il focolaio pandemico, anche in Puglia, per il prossimo autunno?

“Abbiamo sviluppato l’esperienza e il know how per rispondere a eventuali altri focolai. Abbiamo, inoltre, risorse e competenze visto che abbiamo assunto quasi un centinaio di nuovi infermieri e medici, tra cui molti giovani specializzandi che non hanno esitato a dare il loro contributo nonostante debbano ancora completare il percorso formativo, e abbiamo acquistato e ricevuto ventilatori e strumentazione utile per la terapia intensiva”.

Come vi organizzerete per soddisfare le mancate visite a circa 9mila pazienti che avevano già prenotato prima che scoppiasse l’epidemia?

“La direzione sanitaria del Policlinico ha disposto, in linea con le indicazioni della Regione Puglia, l’apertura straordinaria e prolungata degli ambulatori dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato. Ovviamente tutto nella massima sicurezza. Nelle aree ambulatoriali, dotate di dispenser con gel igienizzante, si entra solo dopo la misurazione della temperatura e con l’uso delle mascherine. Sono previsti due pazienti per fascia oraria e l’utente accede nella sala d’attesa solo 15 minuti prima dell’appuntamento. Entro sessanta giorni è previsto che siano effettuate tutte le prestazioni sospese. Inoltre saranno attivati percorsi assistenziali in modalità di televisita per i pazienti affetti da patologie croniche e questo consentirà di velocizzare tempi e liste d’attesa”.

Cosa le rimane a livello personale e professionale l’aver affrontato in prima persona, una emergenza così inaspettata e piena di incognite?

“Dal punto di vista professionale, il valore aggiunto di questa esperienza per tutto il sistema sanitario è lo sviluppo dello smart working applicato alla medicina ovvero della telemedicina. L’utilizzo di robot e di macchinari per le televisite in corsia ha avuto il duplice vantaggio di velocizzare le diagnosi e di limitare gli spostamenti degli specialisti, riducendo i tempi delle visite e delle attese. Vantaggi ormai acquisiti che, chiaramente, rimarranno anche nell’era post CoViD. Dal punto di vista personale, invece, credo di aver imparato a pieno il valore della resilienza, un adattamento che ha a che fare più con la capacità psicologica di reagire alle situazioni avverse che con la resistenza fisica. Mi rimane, però, soprattutto l’importanza della parola insieme, uno straordinario moltiplicatore di energie e risorse”.