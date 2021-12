Miglioramento delle prestazioni radioterapiche e verifica stato lavori nuovi ospedali, le audizioni in I Commissione 

Seduta di audizioni in Commissione bilancio e programmazione presieduta da Fabiano Amati. Rinviato invece, su richiesta del capogruppo di FdI Ignazio Zullo, l’esame di tutti i provvedimenti legislativi iscritti all’ordine dei lavori, al fine di dedicare un’apposita seduta.

Primo degli argomenti oggetto di audizione, l’aggiornamento delle tecnologie con applicativi per il miglioramento delle prestazioni, la velocizzazione delle attività e la riduzione dei tempi di attesa nell’ambito dei trattamenti radioterapici. Pertanto, per poter effettuare una ricognizione di tipo tecnologico ed eventualmente per incidere sulla programmazione finanziare e colmare il gap tecnologico della Puglia, sono stati ascoltati nel merito il presidente della Sezione Puglia dell’A.I.R.O. Giovanni Silvano ed il direttore del Dipartimento di radioterapia dell’Ospedale Perrino di Brindisi, Maurizio Portaluri. Nel corso degli interventi è emerso che le macchine istallate nelle diverse strutture ospedaliere pugliesi sono recenti, andrebbero però sostituite alcune negli ospedali di Foggia, Barletta, Brindisi e Lecce.

Dalle relazioni stilate dall’Associazione di radioterapia negli anni 2016-2018, contenenti la ricognizione delle apparecchiature esistenti e di quelle necessarie, emerge che è quanto mai opportuno un aggiornamento continuo delle tecnologie, ma soprattutto l’acquisizione di software e informazioni utili che confluissero in database centrali. La programmazione regionale potrebbe tener conto della necessità di dotare le ASL di una quota finanziaria annuale devoluta a questa branca per poter ottenere un’uniformità dei protocolli applicativi e la possibilità di avere in tempo reale la situazione delle macchine occupate.

Per il dottore Portaluri, in considerazione della richiesta sempre maggiore di casi da affrontare, è necessario migliorare la precisione delle cure, attraverso la somministrazione delle dosi in poche sedute, in modo da servire in tempi più ristretti un numero maggiore di pazienti.

Il presidente Amati ha chiesto un report di lavoro in cui sono riportate le tecnologie che servono per scala di priorità e dove sarebbe utile istallarle, all’interno della rete oncologica, sulla base dell’esperienza acquisita. Ed inoltre, quali sarebbero i software e le carenze di tipo organizzativo su cui il sistema andrebbe ad esercitate un’attività importante, integrato della stima dei costi.

I lavori sono proseguiti con la verifica periodica sullo stato di attivazione della programmazione finanziaria per l’edilizia ospedaliera e verifica sull’andamento della spesa degli ospedali San Cataldo di Taranto, di Monopoli – Rasano, di Maglie – Melpignano e di Andria.

Sull’andamento dei lavori dell’ospedale San Cataldo di Taranto hanno relazionato, il direttore generale, il direttore dei lavori ed il RUP, i quali hanno rilevato che i lavori proseguono costantemente dal 22 dicembre 2020, data in cui ebbero inizio e dal report aggiornato al 3 dicembre scorso, è stato realizzato il 52 per cento dell’opera complessiva. Sono in corso dei calcoli per rideterminare la data definitiva di consegna dei lavori, che a causa della sospensione estiva per l’eccessivo caldo, slitterà al 2 maggio 2022 quella che era stata stimata per il prossimo 24 gennaio. Relativamente al project financing per i servizi legati alla ristorazione, mensa, locali commerciali e copertura dei parcheggi, il prossimo 15 dicembre scadrà il termine per il deposito della consegna delle manifestazioni d’interesse.

È stata predisposta una delibera di perizia di varante per 12 milioni per la modulabilità degli ambienti dalla pressione negativa a quella positiva.

Il prossimo aggiornamento si avrà fra sessanta giorni.

Relativamente allo stato dei lavori per l’ospedale di Monopoli- Fasano, sono intervenuti il direttore amministrativo dell’Asl Bar, la direzione dei lavori ed il RUP. I lavori ad oggi sono arrivati al 36 per cento dell’opera, con un andamento costante ed una forza lavoro pari a 170 maestranze, la cui media registrata è di 141 unità su un turno. Da parte del RUP è stato predisposto un ordine di servizio per incrementare le unità lavorative da utilizzare su più turni, compreso il notturno.

Con riferimento alle strade è stato trasmesso il progetto definitivo e l’impegno di spesa per 12 milioni, la cui somma però non è stata ancora impegnata dalla sezione regionale competente. Per poter dare l’avvio alle gare per gli arredi, un gruppo di lavoro si sta interessando per la progettazione preliminare. Si pensa di dover procedere con estensione di gare esistenti verificando quindi le gare in itinere nell’Asl barese, per l’entità degli importi da mettere a gara.

La delibera di perizia della seconda variante sarà adottata a giorni e contiene la rimodulazione dell’accordo economico di spesa pari a 800 mila euro.

La Commissione sarà aggiornata a gennaio.

Per quanto riguarda la realizzazione dell’ospedale di Maglie-Melpignano, il RUP ha comunicato che sono state presentate sei offerte per l’aggiudicazione della progettazione dell’opera. Nel frattempo la commissione esaminatrice sta esaminando le offerte e arriverà all’aggiudicazione entro la fine del mese di dicembre.

Anche su questo punto l’aggiornamento è previsto a gennaio.

In ultimo, in merito alla costruzione dell’Ospedale di Andria, da parte dell’Asl Bat si è avuta notizia che

il 15 dicembre prossimo si svolgerà la conferenza dei servizi con gli enti interessati per la variante urbanistica. Entro il mese di marzo 2022 la gara per la progettazione esecutiva.

Aggiornamento sullo stato a gennaio.