Mensa ospedale Fazzi, Mazzotta (FI): “Obiettivo raggiunto, problema in via di risoluzione”

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Paride Mazzotta.

“Ho richiesto l’audizione in Commissione Sanità per fare chiarezza, ma soprattutto per trovare una soluzione al problema dell’inattività del servizio mensa dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per la ristrutturazione della cucina. E così è stato: possiamo dire di essere a buon punto per offrire di nuovo un servizio di qualità ai pazienti e per rasserenare gli animi dei dipendenti della società che curava la preparazione dei pasti, giustamente preoccupati per il loro posto di lavoro a causa del perdurare del momento di incertezza. Fra dieci mesi circa saranno conclusi i lavori nella cucina e potrà, quindi, essere riattivato il servizio di preparazione dei pasti, oggi trasportati nella struttura dall’ospedale di Gallipoli, a circa 40 chilometri da Lecce. Fino ad allora, abbiamo immaginato di poter utilizzare la mensa del nosocomio di San Cesareo, il che ridurrebbe notevolmente i tempi di trasporto, migliorando così le condizioni igienico-sanitarie dei pasti. Per avere contezza della fattibilità di questa opzione, la prossima settimana sarà effettuato un sopralluogo a San Cesareo. Le tappe, perciò, sono state definite e questo è un significativo passo in avanti. Ovviamente, continuerò a vigilare affinché non si perda tempo per tornare a garantire un servizio di qualità ai pazienti ricoverati ed un futuro occupazionale certo ai dipendenti della ditta di ristorazione. Per ora, sono soddisfatto”. /c