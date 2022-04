Mennea: “L’ospedale in Fiera va smantellato in fretta”

“Concordo con le giuste e plausibili posizioni del sindaco Decaro e del presidente di Confindustria, Sergio Fontana sul tema dell’ospedale Fiera”, afferma il consigliere regionale Ruggiero Mennea, intervenendo sul tema dell’Ospedale Fiera di Bari.

“L’ospedale va smantellato in fretta e con minor costi possibili per la Regione per restituire l’area della Fiera del Levante ai legittimi beneficiari che sono le imprese e per evitare il perpetrarsi di anomale procedure amministrative che sono già oggetto di indagini giudiziarie e che non ha più senso che si prolunghino e si amplifichino”.

“E’ stato un errore farlo nascere in quell’area e sarebbe un errore ancora più grande ostinarsi a lasciarlo lì dov’è”, conclude il consigliere Mennea./