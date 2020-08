Medico aggredito a Napoli, solidarietà da FNOMCeO

“Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza alla collega aggredita a Napoli dalla parente di un paziente ricoverato”.

A parlare è il Presidente della FNOMCeO, la Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, riferendosi all’episodio avvenuto ieri sera all’Ospedale del Mare, dove una dottoressa è stata colpita dalla parente di un paziente, che lamentava l’attesa troppo lunga, con un contenitore di mozzarelle.

“È calendarizzato per mercoledì 5 agosto in Aula al Senato il Disegno di Legge per la sicurezza degli operatori sanitari e socio-sanitari nell’ambito delle loro funzioni – annuncia Anelli -. Il nostro auspicio è quello di una contestuale approvazione senza modifiche, in modo da avere finalmente strumenti preventivi e dissuasivi dalla violenza contro i medici e gli altri operatori”.

“La Legge è un passo avanti importante ma, da sola, non sarà sufficiente a mettere fine a questa piaga che, colpendo gli operatori a livello fisico e psicologico, mina la sicurezza stessa delle cure – conclude -. Occorre, innanzitutto, un ripensamento delle organizzazioni di lavoro, con condizioni e sedi sicure, e dell’intero sistema di cure, in modo da dare risposte alle richieste di salute dei cittadini. Occorre, soprattutto, una rivoluzione culturale, che faccia comprendere ai pazienti come i medici siano dalla loro parte, contro le malattie e a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale”.