Medici senza stipendio, Zullo: “Ottobre “in bianco” per dottori del 118 e non solo, dalle coccole alle bastonate”

Di seguito la dichiarazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo

“Riceviamo lamentele di mancato pagamento delle competenze stipendiali relative allo scorso mese di ottobre da parte di medici del 118 e pare che questo ‘disguido’ riguardi anche i medici di medicina generale e delle guardie mediche dell’ASL BARI. Stentiamo a crederci ma se qualche medico che ancora oggi non ha percepito il dovuto ci segnala questo, pur a stento, non possiamo fare altro che crederci.

“Ormai non ci meraviglia più niente! Si passa velocemente dalle coccole pre-elettorale alle bastonate post-elezioni. Tutti pronti nel pubblico a mazzolare il privato per qualche ritardo e in silenzio per i loro ritardi. Speriamo che qualcuno si svegli!”