“Medici non eroi”, la campagna web per la sicurezza dei sanitari

Nicola Calabrese (FIMMG): “Non abbiamo al momento dispositivi di protezione e non possiamo quindi visitare i cittadini. Manterremo sempre comunque un contatto con i nostri pazienti”.

Ispirata dalle immagini degli operatori sanitari sfiniti, in prima linea nella lotta all’epidemia di Covid-19, la Federazione dei medici di medicina generale di Bari indica ai cittadini i comportamenti da seguire in questa fase di emergenza sanitaria. “Proteggili tu, resta a casa” sarà l’annuncio che sarà diffuso sui canali social a partire da oggi.

Il segretario della FIMMG di Bari, Nicola Calabrese, avverte: “In questo contesto, in Puglia, noi medici di medicina generale al momento non abbiamo dispositivi di protezione individuali e non possiamo, quindi, visitare i cittadini per tutelare noi stessi ma anche i pazienti. Possiamo però continuare ad essere un punto di riferimento, lavorando in condizioni di sicurezza e mantenendo il contatto con i nostri pazienti. Possiamo continuare a svolgere un ruolo della medicina generale che è fondamentale per tutto il sistema: possiamo fare prevenzione primaria, facendo in modo che i cittadini stiano a casa”.