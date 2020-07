Medici e Covid-19, Anelli (FNOMCeO) scrive ad Alberti Casellati

Una lettera indirizzata alla Presidente del Senato, Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati, per ringraziarla “per il cortese invito all’evento “Viva l’Italia” tenutosi in Senato lo scorso sabato 11 luglio nell’ambito della manifestazione “Senato e Cultura”, quale tributo dedicato ai camici bianchi e alle diverse categorie professionali che si sono distinte durante l’emergenza sanitaria da Covid-19”.

E per chiederle un incontro ufficiale sulle tematiche di interesse per la Professione, quali l’Istituzione della Giornata nazionale in onore dei Camici Bianchi e il Disegno di Legge sulla sicurezza degli operatori sanitari, in attesa di calendarizzazione in aula al Senato.

A firmarla, questa mattina, il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO), Filippo Anelli.

“Ho particolarmente apprezzato l’idea di aver voluto condividere il momento della ripresa della manifestazione, sospesa durante il lockdown, con chi, come i medici, ha lavorato senza sosta con una abnegazione riconosciuta a livello mondiale, proprio al fine di consentire di sperare in un futuro, in una “ripresa” appunto di quella normalità che a tutti noi è mancata in questi mesi – scrive Anelli -. Tengo anche a farLe i più sentiti complimenti per la manifestazione “Senato e Cultura” il cui obiettivo di coniugare l’arte in tutte le diverse espressioni in cui si manifesta, va a sottolineare i valori più alti che connotano il nostro meraviglioso Paese”.

“L’avere voluto offrire, sabato scorso, un momento artistico così intenso alla presenza dei rappresentanti dei medici italiani ovvero agli esercenti dell’arte sanitaria, professionisti formati per la tutela della salute, sempre al fianco dei cittadini nei momenti di maggiore necessità, a mio avviso, aggiunge un valore ulteriore agli obiettivi che la manifestazione stessa si prefigge, ovvero quello di attivare condivisione, di creare unità tra i cittadini, di riconoscere eccellenze poste al servizio dello Stato – continua Anelli – Colgo l’occasione, quindi, per chiederLe un incontro ufficiale con la FNOMCeO che consenta di esprimere le specifiche riflessioni sulle tematiche di interesse per la Professione quali il ddl n. 1795 sulla Istituzione della Giornata nazionale in onore dei camici bianchi, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e ora all’esame della Camera dei deputati e il ddl n. 867-B sulla Sicurezza esercenti Professioni sanitarie in attesa di calendarizzazione in Aula”.