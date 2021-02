Medici di famiglia e vaccini, il 16 un tavolo in Regione per fare il punto – Il servizio del Tg3Puglia

Saranno arruolati in prima battuta per le somministrazioni a domicilio agli ultraottantenni in condizioni di fragilità, spiegano dal Dipartimento Salute. Medici non vaccinati in corsia, Montanaro assicura: “Sono meno del 10%”.

di Annalisa Laselva – Montaggio di Alessandro Calabrese.

Per guardare il servizio del Tg3Puglia

Cliccare qui

Medici di famiglia e vaccini, il 16 un tavolo in Regione per fare il punto – Salute – TGR Puglia (rainews.it)