Medici, Anelli (FNOMCeO): “Grande consenso su Questione medica, avviamo interlocuzione con il Governo”

Venerdì scorso, la presa di posizione unitaria di CIMO-FESMED, ANPO, ASCOTI, FIALS Medici (per la dirigenza) e di Cisl Medici, Fimmg, Fimp, Fismu, Snami e Sumai-Assoprof (per i convenzionati); domenica, quella del sindacato SBV_CUSPE, che rappresenta gli specialisti e le strutture accreditate col Servizio Sanitario Nazionale. Ieri, l’intervento dei medici e dirigenti dello stesso SSN: ANAAO-ASSOMED, CIMO-FESMED, AAROI-EMAC, FASSID – FP CGIL medici e dirigenti SSN, FVM federazione Veterinari e Medici, UIL FPL Coordinamento nazionale delle Aree contrattuali medica veterinaria, sanitaria – CISL medici. Tutti uniti, a fronte della grande sfida: la riforma del Servizio sanitario nazionale. Necessaria da tempo, possibile ora, anche grazie ai fondi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Una riforma alla quale i medici vogliono partecipare da protagonisti, non da spettatori.

“Ringrazio tutti i Sindacati per il sostegno alla nostra iniziativa – commenta il Presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli -. Il fatto che le istanze e le forze di tutti si siano coagulate intorno a quella che abbiamo definito la “Questione medica” ci dimostra che il tema è largamente condiviso e profondamente sentito, e diventa parte del patrimonio culturale della Professione, in tutte le sue declinazioni”.

“Il Governo si trova oggi di fronte a una grande sfida: investire le risorse che ha a disposizione in una vera e propria riforma del sistema, che metta al centro il capitale umano, e non solo in un ammodernamento delle strutture – spiega -. Il Recovery attualmente consente di mettere a norma gli ospedali, consente di istituire le Case di Comunità, ma non definisce né il fabbisogno di professionisti né tantomeno i loro ruoli specifici”.

“Su questi versanti apriremo un confronto con le organizzazioni sindacali, per definire i contorni generali degli argomenti da sottoporre all’attenzione del Governo, con il quale stiamo avviando un’interlocuzione – conclude Anelli -. La “Questione medica” esiste ed è percepita a tutti i livelli della Professione nella sua importanza e gravità. E, per risolverla, occorrono non solo risorse ma progetti chiari e incisivi di riforma”.