Mascherine, ritorno a scuola e fake news

La riapertura delle scuole e la possibilità che ai più piccoli sia chiesto di indossare questi dispositivi di protezione durante la permanenza in classe ha in effetti fatto riemergere molti dubbi e paure, fra i genitori e non solo. Dottore ma è vero che?, il sito anti fake news di FNOMCeO, ha recentemente approfondito l’argomento nella scheda “Le mascherine sono dannose per i bambini?”.

Radio Roma Capitale ha intervistato Filippi Anelli, presidente FNOMCeO, proprio su questo tema.

“Le mascherine non hanno sostanzialmente effetti collaterali; è ampiamente dimostrato che non provocano alcun tipo di problema nella respirazione” ha dichiarato Anelli, “possiamo anzi dire che sono ottimi strumenti per ridurre il contagio e senza alcun effetto negativo sulla salute”.

L’intervento di Anelli ha poi toccato più nel dettaglio il tema della riapertura delle scuole e quello della diffusione di fake news.