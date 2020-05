Mascherine made in Puglia, 21 aziende in attesa di test – Il servizio del Tg3Puglia

Nessun laboratorio in regione è riuscito ad attrezzarsi per il ciclo completo di prove prescritto dalle norme europee.

di Antonio Coronato

Il Commissario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, lo ha promesso e ribadito. A settembre quando riapriranno le scuole, le mascherine made in Italy riusciranno a coprire l’intero fabbisogno nazionale, liberandoci dal rischio di blocco delle importazioni dai paesi tradizionalmente produttori, Cina in testa. Ma l’impresa è meno semplice di quanto sembri, sia per i costi di produzione (non tutti riusciranno a contenerli in 12 centesimi a mascherina, come previsto dal commissario) che per gli adempimenti burocratici.

In Puglia fino ad oggi sono 8 le aziende che hanno ottenuto l’autorizzazione dell’Istituto Superiore di Sanità per produrre e commercializzare mascherine chirurgiche di tipo II, le più sicure, con una capacità di filtrazione batterica superiore al 98%. Altre 21 quelle che sono ancora in attesa dell’esito dei test. In italia sono pochissimi i laboratori in grado di eseguire l’intero ciclo di prove come prescritto dalla norma europea.

In Puglia fino ad oggi, dopo un tentativo fatto dall’Università di Bari, sembra che nessuno sia riuscito ad attrezzarsi. C’è riuscito invece un laboratorio di Marconia non lontano dal confine tra Puglia e Basilicata che si dice pronto a soddisfare le richieste di entrambe le regioni.

