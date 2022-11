Martina Franca. Perrini: l’ospedale rischia di diventare una scatola vuota

Chiesta audizione assessore Salute.

Il vicepresidente della Commissione Sanità e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, ha chiesto l’audizione dell’assessore alla Sanità, Rocco Palese.

“Ma la Regione Puglia quale futuro immagina per l’ospedale di Martina Franca? E’ questa la domanda che intendo fare all’assessore alla Sanità, Rocco Palese, che ho chiesto di audire in Commissione per fare chiarezza sulla struttura sanitaria.

Come per le liste di attesa, infatti, ho la netta sensazione che si facciano molte parole e pochi fatti per nascondere una disorganizzazione dei servizi che è imbarazzante. Per cui è più facile aprire nuovi uffici o nuovi cantieri, imbiancare i muri e le facciate, ma poi non dare servizi sanitari adeguati. Perché non si vuol ammettere che l’errore degli errori è stato quello di averlo, all’epoca, trasformato in ospedale Covid smantellano importanti reparti e laboratori che oggi si fa fatica a ripristinare per una mancanza di personale sanitario: dagli oss agli infermieri fino ai medici.”