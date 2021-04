Maria Chironna, il prezzo da pagare

La Prof.ssa Maria Chironna, dal suo profilo Facebook, si esprime sulla attuale situazione e prevede rischi, nel caso, si dovesse riaprire.

Qui di seguito le sue considerazioni.

IL PREZZO DA PAGARE

Questa la sintesi:

“Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e con fiducia” – così il Premier Mario Draghi in conferenza stampa il 16/4/2021. Il 26 aprile è la data prevista per l’apertura graduale. Cioè tra meno di 10 giorni. A patto che arrivino i vaccini, che la gente continui a rispettare le misure di prevenzione…Se… se…

Sarà l’#ottimismodellavolonta ma rimane il #pessimismodellintelligenza

#RegnoUnito: somministrate quasi #40milioni di dosi di vaccino (32.190.576 prime dosi e 7.656.205 seconde dosi) al 13 aprile.

#Italia: somministrate quasi #15milioni di dosi di vaccino (10.311.621 prime dosi e 4.332.143 seconde dosi) al 16 aprile.

O il premier è sicuro di quel che dice o rischiamo di finire malissimo. Ovviamente, l’AUGURIO È CHE ABBIA RAGIONE.

La politica, sovrana, si è assunta le sue responsabilità di fronte a un paese stanco e in ginocchio. E la politica dovrà rispondere nei mesi a seguire. La posta in gioco è altissima. Non si potrà più “richiudere” nulla. Ne va della tenuta sociale del paese. Ma non si dia poi la colpa di quel che potrebbe accadere ai cittadini.

I numeri ⬇️⬇️

Regno Unito 16/4/21: nuovi contagiati 2.807, decessi 34, nuovi guariti 83. Loro sì, possono riaprire.

Italia 16/4/21: nuovi contagiati 15.943, decessi 429, nuovi guariti 18.779.