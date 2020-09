Marchitelli, si vince se facciamo sistema, siamo in prima linea come fornitori ospedalieri dal primo minuto – Il comunicato stampa A.F.O.R.P.

COMUNICATO STAMPA

Bari, 29.09.2020 – “La pandemia ha mostrato tutta la debolezza di un Ssn definanziato e la potenza dei diversi attori, protagonisti infaticabili, impegnati a far fronte all’emergenza coronavirus. Il dato emerso è il più antico di sempre: si vince se facciamo sistema.” Così il Presidente dell’A.F.O.R.P. Giuseppe Marchitelli sintetizza mesi terribili per uomini e imprese, medici e pazienti, regioni e cittadini. “Abbiamo finalmente fatto emergere la volontà del fare, basta parole, basta burocrazia. Con il pericolo ancora tra noi, sono indispensabili modelli organizzativi e programmazione di lungo periodo della spesa in sanità, affinché ogni cittadino possa accedere alle cure. L’emergenza sanitaria come nuova governance del Servizio sanitario nazionale”. Prosegue il Presidente Marchitelli “Dobbiamo tenere presente che purtroppo il Covid 19 non ha neutralizzato le altre patologie. Il SarsCoV-2 ha dimostrato quanto sia cruciale per un Paese disporre di una sanità efficiente, preparata e ben finanziata. Altro che un decennio di tagli a personale, posti letto e regionalismo differenziato!” Insiste Marchitelli: “Ognuno ha il dovere di agire responsabilmente per il ruolo che ricopre. Noi imprenditori con gran fatica e innumerevoli incertezze lo facciamo. Siamo in prima linea come fornitori ospedalieri dal primo minuto, ci confrontiamo con il mondo, USA-ASIA-EUROPA per soddisfare le richieste della nostra regione. Stiamo affrontando la risalita della curva dei contagi quasi simultaneamente in Europa e lavorando ci chiediamo: è pronto un piano pandemico efficace? Affrontata l’emergenza iniziale che ha stravolto intere nazioni, il futuro immediato prevede la semplificazione delle procedure della P.A.?” Infine, il Presidente A.F.O.R.P. si sofferma sull’importanza del territorio. “Ai decisori a livello centrale e regionale, appena insediatisi, ai quali auguriamo un buon lavoro, chiediamo di tutelare le azioni avviate nell’emergenza verso un lungo periodo, per avere la forza necessaria e continuare ad agire come sistema e affrontare le prossime sfide, oltre a quella attuale tutt’altro che finita”.