Mantovani: “Ma con la variante Delta Green pass solo dopo la seconda dose”

Per contrastare efficacemente la diffusione della variante Delta del coronavirus, secondo l’immunologo Alberto Mantovani “siamo in ritardo, perché manca un programma nazionale di sequenziamento delle varianti con studi di funzione per capire se e quanto siano pericolose. Abbiamo un nemico che cambia e non possiamo non conoscerlo. Delta è la quarta variante che preoccupa, ma ce ne sono state tante e altre ne arriveranno. Bisogna prepararsi”. Ma a prescindere da come si evolverà il virus, prosegue Mantovani, abbiamo necessità di “sequenziare, vaccinare tutti e proteggere i 400mila italiani vulnerabili malati di tumore, con insufficienza renale, immunodepressi e con malattie neurodegenerative”.