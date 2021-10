Manovra espansiva da 23 miliardi. Costo del lavoro, i fondi per ridurlo

Il Consiglio dei Ministri varerà una legge di bilancio espansiva, con l’obiettivo di sostenere la ripresa almeno finché l’Italia non sarà tornata sul percorso di crescita che avrebbe avuto senza il collasso economico inflitto da Covid. II fulcro del provvedimento saranno, però, gli impegni assunti nella legge delega sul Fisco approvata nei giorni scorsi. Fra questi il più importante riguarda il taglio per almeno 506 miliardi del cuneo fiscale, ossia dello scarto fra il costo del lavoro per i datori e la somma netta percepita dai dipendenti. Il ministro dell’Economia Daniele Franco ha ricordato che in Italia il cuneo per un lavoratore con un reddito medio è del 5% superiore alla media degli altri Paesi europei e di 11% alla media delle democrazie avanzate.