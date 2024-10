Egr Lettori

Schema della sola MANIFESTAZIONE IMPRESE (Fase 1), che prevede una serie di adempimenti e procedure che l’azienda deve compiere, NECESSARI per poter poi avere accesso, ma solo dopo le verifiche documentali e procedurali di Invitalia relativi alla Fase 1, alla fase successiva MANIFESTAZIONE GIOVANI (Fase 2). Ringrazio Avv Antonino Abbaleo Direttore di Mestieri di Puglia

RL

Manifestazione di interesse per la definizione di un catalogo di soggetti ospitanti tirocini finalizzati all’inclusione sociale per la realizzazione del progetto “BA 4.4.8.1.c – Inserimento lavorativo di persone in stato di svantaggio sociale e/o economico” a valere sul finanziamento PN Metro Plus e Città Medie del Sud 2021/2027 – CUP J91B24000420003, destinato a beneficiari di Misure di inclusione attiva finalizzate all’inserimento lavorativo ed all’acquisizione di competenze attraverso percorsi di “formazione on the job”

Data di pubblicazione: 01 agosto 2024

Data di scadenza: 31 dicembre 2025

Categoria: Altri avvisi , Manifestazioni di interesse

Il progetto BA 4.4.8.1.c – Inserimento lavorativo di persone in stato di svantaggio sociale e/o economico prevede l’attivazione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale ed all’autonomia delle persone segnalate dal Servizio sociale comunale e dall’USMM perchè prese in carico.

L’obiettivo dell’avviso è quello di costituire un “Catalogo dei soggetti ospitanti” per la realizzazione dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale ai sensi della Legge regionale 26/2023, in esecuzione al progetto finanziato con i fondi del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021/2027 nell’ambito del Piano operativo versione 1.0 approvato con Delibera n. 638 dell’11/08/2023.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale verrà realizzato il tirocinio, che abbia la sede operativa nel territorio del Comune di Bari, da almeno 6 mesi, e sia in possesso dei seguenti requisiti:

essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

garantire l’applicazione del CCNL di riferimento sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999;

non essere sottoposti a procedure concorsuali, salvo sia diversamente previsto da accordi sindacali;

non avere in corso, all’interno della medesima unità operativa, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga o altri trattamenti d’integrazione salariale straordinari erogati dai fondi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per attività equivalenti a quelle oggetto del tirocinio, salva diversa previsione contenuta all’interno di specifici accordi sindacali. Non rientra nel predetto divieto l’ipotesi in cui il soggetto ospitante abbia in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo;

salva l’ipotesi di specifici accordi sindacali, non avere effettuato, all’interno della medesima unità operativa nei dodici mesi che precedono l’attivazione del tirocinio, licenziamenti collettivi e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei confronti di lavoratori impegnati in attività equivalenti a quelle a cui si riferisce il progetto formativo. Rientra nel predetto divieto l’ipotesi di licenziamento per fine appalto, salvo che, in forza di accordo sindacale, di norma di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola prevista all’interno dello stesso contratto di appalto, l’appaltatore subentrante non abbia provveduto a riassumere tutto il personale in forza, al momento del subentro.

Per questo avviso, al fine di garantire l’efficacia del percorso di inclusione lavorativa, l’effettiva attivazione del numero dei tirocini candidati sarà valutata in modo esclusivo dal soggetto promotore, sulla base della possibilità di supportare in modo efficace i percorsi di inclusione delle persone in stato di svantaggio segnalate per la partecipazione ai tirocini di inclusione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L’istanza di candidatura è composta dalla seguente documentazione:

Allegato 1 – Manifestazione di interesse dei soggetti ospitanti;

Allegato 2 – Scheda progettuale;

Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione;

L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed essere corredata della fotocopia del documento di identità dello stesso e della visura camerale dell’organismo ospitante se prevista in relazione alla tipologia del soggetto ospitante.

La manifestazione di interesse (con gli allegati 1, 2, 3) dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: innovazionesociale.comunebari@pec.rupar.puglia.it riportando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA DEFINIZIONE DI UN CATALOGO DI SOGGETTI OSPITANTI TIROCINI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 26/2023, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FLAPS.

Le istanze potranno essere presentate con la modalità ”a sportello” entro il 31 dicembre 2025 .

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Le Manifestazioni d’interesse e le relative proposte progettuali verranno valutate dal Responsabile del procedimento che effettua verifiche e controlli con riferimento ai seguenti elementi:

Completezza della documentazione presentata;

possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del presente avviso

compilazione della scheda progettuale (allegato 2) in tutte le sue parti ;

Le manifestazioni di interesse che superano positivamente la fase istruttoria vengono iscritte nell’apposito catalogo dei soggetti ospitanti tirocini finalizzati all’inclusione sociale ai sensi della Legge regionale 26/2023, per la realizzazione del progetto FLAPS pubblicato in area tematica “Lavoro e Orientamento”:

Degli esiti del processo di verifica dell’ammissibilità delle manifestazioni di interesse e delle proposte progettuali collegate, varrà dato riscontro agli interessati mediante pubblicazione nella suddetta sezione.

CARATTERISTICHE DEI TIROCINI DI INCLUSIONE

i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, del progetto FLAPS, avranno le seguenti caratteristiche:

Durata di sei (6) mesi. Trattandosi di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, è ammessa la ripetizione dell’esperienza formativa, per ulteriori 6 mesi, previa richiesta e attestazione da parte dei competenti servizi e sulla base dell’ effettiva disponibilità di risorse economiche del progetto.

Monte ore settimanale di 25 ore, suddivise su 5 giorni, nelle fasce orarie comprese dalle ore 6:00 alle ore 22:00, esclusi i giorni festivi, secondo quanto definito all’interno del Progetto Formativo Personalizzato (PFP).

Il Comune di Bari si fa carico di erogare ai partecipanti al tirocinio, un’indennità di frequenza complessiva pari ad Euro 3.600.00 (€. 600 mensili) come previsto dall’art. 10 della L. 26/2023.

Il tirocinio può essere sospeso, interrotto per le cause previste dalla L. 26/23.

Il tirocinio non si configura in alcun caso come rapporto di lavoro ed è vietato:

per ricoprire in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione aziendale del soggetto ospitante;

per far fronte ai periodi di più intensa attività aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all’assunzione, anche a termine, di lavoratori subordinati;

per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

AVVIO DEI PROGETTI DI TIROCINIO DI INCLUSIONE

Prima dell’avvio dei tirocini di inclusione, gli enti ospitanti sono tenuti:

a sottoscrivere una apposita Convenzione, che disciplina i rapporti con il soggetto promotore (Comune di Bari) prevedendo diritti ed obblighi in capo alle parti.

a sottoscrivere per ciascun tirocinante, insieme al promotore ed al tirocinante, un Progetto Formativo Personalizzato (PFP),

ad effettuare le comunicazioni obbligatorie telematiche relative all’attivazione, proroga, cessazione anticipata ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio dandone contestualmente notizia al soggetto promotore;

designano un tutor con funzioni di accompagnamento e supervisione del tirocinante individuandolo tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate che monitora la partecipazione del tirocinante alle attività

forniscono al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio e ogni volta che si renda necessario, adeguata informazione e formazione sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e mettono a disposizione del tirocinante le attrezzature e la strumentazione idonee per partecipare alle attività formative;

garantiscono la tracciabilità della documentazione e l’attestazione dell’attività svolta dal tirocinante.

assicurano la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal PFP;

RIMBORSI AL SOGGETTO OSPITANTE

Per ogni tirocinio formalizzato con la sottoscrizione della convenzione, verrà corrisposto al soggetto ospitante il rimborso delle spese sostenute per il tirocinante fino ad un massimo di €.300,00 da rendicontare con le modalità previste nell’Avviso pubblico.

Saranno riconosciute le seguenti spese:

Assicurazione INAIL

Costi per l’attivazione della polizza per Responsabilità Civile nei confronti di Terzi;

Spese per oneri derivanti dagli adempimenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro;

Acquisto di materiali per la realizzazione delle attività previste dal progetto (presìdi antiinfortunistici, abbigliamento da lavoro, ecc.)

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell’art. 28 del GDPR 2016/679, l’Amministrazione considererà il legale rappresentante del soggetto ospitante “Responsabile del trattamento dei dati personali”.

INFORMAZIONI

Per richieste di informazioni o chiarimenti, sarà possibile scrivere all’indirizzo email della PoEQ PN Metro Plus “Interventi di inclusione lavorativa soggetti svantaggiati” g.mezzina@comune.bari.it.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la PoEQ PN Metro Plus “Interventi Inclusione lavorativa Soggetti Svantaggiati” Dott. Giovanni Mezzzina – g.mezzina@comune.bari.it – 080 5775038

ASSISTENZA TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI

Gli Enti che intendono partecipare all’avviso di manifestazione di interesse avranno a disposizione un servizio di assistenza tecnica per la predisposizione dell’istanza di candidatura e del progetto.

Telefono: 080/5774629 – 080/5774644 – 080/5774660

E-mail: progettotirocinisvantaggiati@comune.bari.it

Orari: Da lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00.

Indirizzo: Via Scipione Crisanzio,183/H (70123-Bari) PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI

Responsabile di procedimento: Giovanni Mezzina

Pubblicato da: Settore Innovazione Sociale

Allegati

0

0