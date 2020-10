Mancato rispetto delle procedure di prevenzione e controllo dell’infezione da Covid19: sospensione cautelativa dal servizio degli operatori e screening sanitario al Sars-Cov-2

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari ha avviato le procedure di screening sanitario al Sars-Cov-2 nei confronti di medici e infermieri che nei giorni scorsi hanno partecipato durante l’orario di servizio e sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale a una festa privata organizzata in un reparto dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Gli operatori sanitari identificati dalla control room sono stati sottoposti a tampone e, in attesa della valutazione dell’esito dell’indagine epidemiologica, sono stati cautelativamente sospesi dal servizio e messi in isolamento fiduciario. Solo a seguito del risultato del tampone medici e infermieri potranno tornare in servizio. A scopo precauzionale gli ambienti del reparto coinvolto sono stati sottoposti a procedure di sanificaz