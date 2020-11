Mancanza ossigeno gassoso nella farmacie, M5S: “Dipartimento Salute ha accolto la richiesta di autorizzare medici a prescrivere quello liquido”

“Nei giorni scorsi, vista la difficoltà da parte delle farmacie nel rifornimento di ossigeno terapeutico gassoso, avevamo chiesto alla Regione di autorizzare i medici di medicina generale a prescrivere anche ossigeno liquido, come fatto da altre regioni che stanno vivendo la stessa problematica. Il dipartimento Salute ha accolto la nostra richiesta con la delibera dello scorso 18 novembre, una notizia importante per garantire l’ossigeno ai pazienti che ne abbiano necessità”.

Lo dichiarano le consigliere del M5S Rosa Barone e Grazia Di Bari.

Con la delibera si dispone di “autorizzare in via del tutto eccezionale fino al 31/01/2021, in ragione della fase emergenziale e nei casi di indisponibilità delle bombole di ossigeno gassoso nel canale della farmaceutica convenzionata, la prescrizione in deroga da parte dei MMG/PLS del servizio di ossigenoterapia liquida domiciliare (OTL) ai pazienti che ne necessitano”.

“Continuiamo a fare appelli ai cittadini affinché restituiscano le bombole di ossigeno alle farmacie – continuano le pentastellate – a cui servirebbero almeno 10.000 bombole per poter garantire ossigeno a chi ne ha bisogno per le terapie. Nel frattempo la prescrizione di ossigeno liquido e la possibilità per i pazienti a cui sia stato prescritto di contattare direttamente la ditta fornitrice aggiudicataria della fornitura per la Asl di residenza, permetterà di migliorare la situazione ed evitare che si arrivi ad una situazione di assoluta emergenza”.