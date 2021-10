Manager si diventa

…le attitudini manageriali hanno continuato a diffondersi lungo la catena di responsabilità dell’Azienda, interessando progressivamente le figure dirigenziali che i direttori/manager avevano progressivamente coinvolto nelle scelte gestionali.

di Giovanni Monchiero

(QS) – È passato più di un quarto di secolo dalla trasformazione in Aziende delle Unità Sanitarie Locali nate con l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Un tempo lungo se rapportato alla rapidità dell’evoluzione tecnologica che muta di continuo le nostre vite, lo spazio di un mattino se confrontato con i tempi della burocrazia, votata a perpetuare le forme dei propri riti.

Con l’aziendalizzazione è nato un nuovo archetipo di funzionario pubblico, il manager, come la pubblicistica battezzò, sin da subito, i direttori generali di Asl e Aziende Ospedaliere. Nonostante le inevitabili resistenze al cambiamento, l’innovazione prese rapidamente corpo mutando le consolidate, cattive abitudini della pubblica amministrazione.

Vedere al vertice della struttura una sorta di amministratore delegato che decideva rapidamente, superando o accelerando i tradizionali processi di negoziazione interna tipici dell’ente pubblico, suscitò scalpore, paura, persino avversione. Ancora oggi si sente qualche critica contro “l’uomo solo al comando” che imporrebbe visioni economicistiche estranee alla sanità, ma si tratta di pregiudizi umorali che molto si discostano dalla realtà.

Bisognerà pure ricordare come si era giunti all’aziendalizzazione. Negli anni Ottanta la spesa sanitaria cresceva annualmente in doppia cifra (e non sempre la prima era 1) e l’aziendalizzazione riuscì a riportare sotto controllo i conti salvando così il neonato Ssn che, in pochi anni, era già giunto ad un passo dall’insostenibilità. Il recupero di efficienza consentì, in seguito, di superare la grave crisi che colpì le economie dei paesi occidentali alla fine del primo decennio del nuovo secolo e di mantenere la buona performance complessiva del sistema nonostante le aspre misure di contenimento dei costi che caratterizzarono le politiche governative sin quasi alla vigilia del cataclisma Covid-19.

Di fronte alla pandemia, il nostro Servizio Sanitario Nazionale, pur segnato da uno storico sottofinanziamento, ha saputo rispondere con efficacia alla nuova imprevista sfida, rimediando con straordinaria flessibilità organizzativa alla carenza di mezzi, spazi e personale cui l’aveva costretto un decennio di tagli al finanziamento pubblico.

Erano trascorsi venticinque anni dall’aziendalizzazione e l’uomo solo al comando non era più tale essendo stato affiancato da uno stuolo di dirigenti, sanitari ed amministrativi, che avevano maturato una nuova sensibilità: non più medici e funzionari chiusi nell’esercizio della propria professionalità ma manager, allenati ad assumere con rapidità ed efficacia decisioni coerenti con le strategie dell’azienda.