Malattie rare in pediatria, due giorni di studi a Bari

In Italia si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10mila abitanti. Il 20% delle patologie rare riguarda pazienti in età pediatrica con patologie ematologiche, endocrinologiche, gastroenterologiche, pneumologiche, genetico-metaboliche. Sono un gruppo eterogeneo di malattie ad alta complessità che spesso incidono negativamente sulla qualità di vita del bambino e della sua famiglia. Le nuove terapie utilizzate vanno nella direzione di terapie personalizzate sui pazienti che oltre ad essere caratterizzate da costi elevati che mettono in crisi la sostenibilità dei sistemi sanitari, possono a loro volta essere la causa di patologie secondarie che per essere curate necessitano dell’intervento di team multispecialistici di esperti.

Se ne parlerà venerdì 6 maggio e sabato 7 maggio nell’aula magna G. De Benedictis al Policlinico di Bari nella due giorni di studio attraverso un confronto tra pediatri, associazioni di pazienti, farmacisti, biologi, infermieri, fisioterapisti e medici in formazione specialistica. Responsabile Scientifico è la prof.ssa Paola Giordano, direttrice della Pediatria “Trambusti” del Giovanni XXIII.