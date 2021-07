Ma la partita più importante sarà spendere bene quel denaro.

Giovanni Gorgoni, presidente di European Regional and Local Health Authorities , afferma: “Resilienza è una delle parole più ricorrenti degli ultimi diciotto mesi che si presta agli equivoci più rischiosi. Noi la intendiamo come un’opportunità per ottenere un nuovo ma dirompente punto di equilibrio nei sistemi sanitari europei in cui l’assistenza dovrebbe essere, grazie alla salute digitale e ai processi di trasformazione digitale, remota ma più vicina ai cittadini. Questa trasformazione non implica semplicemente la conversione digitale di vecchi processi ma la creazione di nuovi processi tecnologicamente abilitati. Possiamo ottenere tutto questo attraverso strategie di ecosistema e partnership con l’industria in grado di fornire soluzioni integrate ed esiti di salute piuttosto che solo forniture tecnologiche. La creazione dello spazio europeo dei dati sanitari fa parte di questa visione ambiziosa, sia come pietra angolare della futura preparazione e risposta alle pandemie, sia come piattaforma principale della citata strategia di ecosistema. Inutile dire che il Fondo europeo per la ripresa e la resilienza (RRF) è il fattore chiave per attuare questa visione e garantire una trasformazione discontinua dei sistemi sanitari europei”.