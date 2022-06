Progettare per la salute: Nuove frontiere per l’Ospedale 4.0

Tutti gli spazi che accolgono funzioni connesse alla Salute sono caratterizzate da un forte processo evolutivo dovuto al mutamento delle esigenze degli utenti e in generale della Società, che si aggiunge a quello legato alle nuove tecnologie biomedicali, ai metodi di cura e prevenzione

( Panorama Sanità di Stefano Capolongo) – Ospedali, centri diurni, centri riabilitativi, ecc., ma anche le neo Case e Ospedali di Comunità, rientrano tutti nell’ambito delle cosiddette Architetture per la Salute. Esse devono essere considerate come luoghi protesici orientati alla prevenzione e alla promozione della salute. Tra queste si contemplano anche gli hospice e i luoghi dedicati alle cure palliative, i centri per l’Alzheimer, ecc., la cui sfida principalmente progettuale, ma anche gestionale e organizzativa, è creare ambienti ospitali e dignitosi, che possano supportare e accompagnare l’utente e i familiari in una situazione critica.

La molteplicità di utenti e staff sanitario, le attività svolte, i sistemi impiantistici e gli orari di apertura che si estendono per alcune ore oppure tutta la giornata, tutto l’anno, sono solo alcuni dei principali fattori che contribuiscono a rendere complesse le strutture sanitarie, in particolare gli ospedali.

Nella storia si riscontra che gli ospedali sono nati come ambienti in cui la degenza si collocava al centro dell’intero sistema e nel tempo, attraverso il processo evolutivo della ricerca nel campo della cura, della diagnosi, della genetica e delle sue applicazioni biotecnologiche e nelle tecnologie informatiche, le aree sanitarie sono sempre più connesse spazialmente ai servizi generali, aree di formazione, e della ricerca. In questa evoluzione, si rileva come queste architetture localizzate in passato ai margini della città per evitare il contagio (pesti, pandemie, ecc.), hanno in seguito trovato luogo in aree non urbanizzate dando origine a nuove parti di città. Oggi i trend evidenziano il loro inserimento all’interno dei contesti urbani, anche come occasione di rigenerazione urbana, in qualità di servizi socio-sanitari per la comunità, che diventano parte attiva della città e della vita pubblica oltre che luoghi di riferimento per la prevenzione e promozione della salute.

I nuovi trend in atto, anche a partire dalla recente emergenza Covid-19, comportano alla struttura sanitaria di superare la funzione tradizionale di luogo di cura per diventare come centro di un sistema policentrico di servizi alla salute, organizzato sul territorio, con prestazioni sanitarie e attività di prevenzione che non prevedono necessariamente il ricovero.

Per poter migliorare l’accesso ai servizi ai cittadini e rendere più efficiente ed efficace il sistema sanitario, negli ultimi decenni e fortemente enfatizzato con il Pnrr, si sta dando sempre più importanza alla rete infrastrutturale della salute che si rapporta con la città e il territorio in modo capillare, creando un nuovo assetto organizzativo. Si tratta di una rete molto complessa, estesa e ramificata, che mette a sistema tutte le sue strutture per creare sinergie di tipo assistenziale, distribuite su tutto il territorio, per garantire i servizi di base e monitoraggio delle condizioni di salute di ogni cittadino, a prescindere dal livello sociale.