L’Ue: 1 mld sul digitale. Ok a 610 mIn per la banda larga nelle pmi italiane

La Commissione UE ha adottato il primo programma di lavoro per la connettività digitale, che definisce la portata e gli obiettivi delle azioni necessarie per il miglioramento delle infrastrutture, condizione essenziale per l’interconnessione di capacità digitali come il cloud. Per queste azioni è stato stanziato un miliardo di euro nel periodo 2021-2023. Il governo italiano, inoltre, offrirà sostegno sotto forma di buoni destinati alle Pmi che si abboneranno a servizi a banda larga in grado di garantire una velocità di download di almeno 30 megabit al secondo (mbps). La misura è funzionale anche al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ue relativamente alla transizione digitale.