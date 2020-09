Lucia Abbinante a capo dell’Agenzia Nazionale per i Giovani

Barese, 32 anni, una laurea in marketing ed un master in Social innovation. Esperta di partecipazione giovanile e media education. Nel gruppo di testa di Radio Kreattiva, la prima web radio antimafia.

Il Consiglio dei Ministri del 7 agosto, su proposta del ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha nominato Lucia Abbinante alla direzione dell’Agenzia Nazionale per i Giovani a decorrere da oggi 1 settembre 2020. Succede a Domenico De Maio, chiamato alla Fondazione Milano Cortina 2026 in qualità di responsabile delle partnership strategiche.

Stamattina nella conferenza in videa si è tenuta la riunione per il passaggio di consegne alla quale, oltre a tutto il personale dell’Agenzia e al capo dipartimento per le Politiche Giovanili Flavio Siniscalchi, ha partecipato il ministro Spadafora. Lucia Abbinante, 32enne barese, madre del piccolo Flavio, è la prima donna nominata alla direzione dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. Laureatasi con 110 e lode in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Bari, ha conseguito la laurea magistrale in Marketing presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto d’impresa dell’Uniba e un Master in Social Innovation e Social Business. Esperta di partecipazione giovanile, media education e innovazione sociale, ha collaborato sin da giovanissima alla fondazione e al coordinamento di reti sociali per lo sviluppo locale e la promozione dei diritti umani. Tra queste Radio Kreattiva, la prima web radio antimafia partecipata dalle studentesse e dagli studenti.