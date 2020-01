Lotta contro il tempo per trovare un vaccino

Il trattamento dei pazienti infettati dal nuovo Coronavirus 2019-nCoV viene effettuato con i farmaci antivirali disponibili, compresi quelli utilizzati nella terapia dell’Hiv.

La soluzione definitiva sarebbe il vaccino: la corsa internazionale per produrlo è già cominciata, ma il problema sono i tempi tecnici – che il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony Fauci calcola in almeno tre mesi – per cominciare la prima fase dei test sugli esseri umani. Il primo passo lo hanno fatto ricercatori cinesi il 10 gennaio scorso, pubblicando la mappa genetica del virus affinché