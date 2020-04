Caos genera caos. Se non c’è assonanza di vedute tra governo e regioni, non ce n’è nemmeno tra regioni e comuni. Accade ovunque, ed accade, ovviamente, anche in Puglia, dove non tutti i sindaci hanno condiviso ed applicato l’ordinanza con cui la regione puglia liberalizza alcune attività non comprese nel decreto governativo, dalla toeletta per cani alla riapertura dei cimiteri e dei bar.

Per guardare il servizio del Tgnorba

Cliccare qui

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=90444