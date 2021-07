L’Ospedale di Putignano torna ad essere presidio no Covid

In ogni reparto sono stati predisposti percorsi sicuri e separati grazie al mantenimento di alcune stanze dedicate all’attesa dell’esito del tampone molecolare per i pazienti in attesa di ricovero. “La riconversione no Covid sarà completata a breve con la riattivazione della unità operativa di Ortopedia – annuncia il dirigente medico del PO di Putignano, Saverio Tateo – e a conclusione di un intervento di adeguamento del reparto, ripartiranno anche le attività di ricovero della unità di Oculistica, senza alcun disagio per gli utenti che in questa fase di ristrutturazione degli ambienti a Putignano possono afferire al PTA di Gioia del Colle”