L’Ospedale di Ostuni a breve non più Covid e ci sarà l’avvio per il completamento della piastra tanto attesa

Si è svolto ad Ostuni un incontro presso l’ospedale con il direttore generale dell’ASL/BR dr. Flavio Roseto, i Dirigenti dell’ospedale di Ostuni e del distretto.

I responsabili dei reparti del nosocomio ostunese hanno chiesto al Direttore Generale rassicurazioni sulla riapertura dell’ospedale da tempo chiuso per il Covid, l’assunzione di nuovo personale sanitario, e soprattutto la definizione della piastra da tantissimo tempo ferma per mancanza di fondi.

Il Direttore Generale ha assicurato i presenti circa la riapertura dell’ospedale non appena rientrerà la gravità della situazione dei contagi, e si è dichiarato fiducioso che questo potrà avvenire in tempi brevi.

In merito alle ulteriori risorse umane, ha comunicato che da tempo la ASL di Brindisi si è attivata per assumere nuovo personale medico, infermieri ed Oss, purtroppo riscontrando notevoli difficoltà nel reperimento di tali risorse.

Discorso a parte riveste la piastra, necessaria per incrementare l’offerta sanitaria sull’intero territorio e nel contempo qualificare ulteriormente l’ospedale di Ostuni.

L’ingegnere Renato Ammirabile, presente all’incontro, sull’argomento “piastra”, ha comunicato che occorrono circa 8 milioni di euro per terminare l’intera opera e che si sta ultimando il progetto esecutivo per ottenere il finanziamento, aggiungendo, infine, che quasi stanno per partire i lavori per terminare il pianoterra.

Il nuovo Direttore Generale si è dichiarato molto fiducioso nel raggiungimento dei risultati in tempi celeri ma nel contempo, ha ricordato i tanti problemi presenti nella Sanità Brindisi a ed il poco tempo trascorso dalla sua nomina.

Alla luce di quanto ascoltato, mi renderò parte attiva presso il presidente della Regione Michele Emiliano, l’assessore alla Sanità, Rocco Palese per passare davvero dalle parole ai fatti, preannunciando che il prossimo 28 aprile, si terrà un convegno ad Ostuni proprio sul futuro dell’Ospedale in cui verranno presi impegni precisi con Delibere, atti e date.