Lopalco, scordiamoci la possibilita’ con questo virus di stabilire l’immunita’ di gregge

L’assessore alla sanità pugliese, Pier Luigi Lopalco, sulla sua pagina Facebook interviene sulle mutazioni del Coronavirus e l’immunità di gregge: “Attenti alle mutazioni e quindi scordiamoci la possibilita’ con questo virus di stabilire l’immunita’ di gregge. Quello che puo’ fare la scienza in questo momento – scrive Lopalco – e’ monitorare attentamente la situazione e verificare se l’emergenza di nuove varianti puo’ inficiare test o vaccinazioni. Per il resto, la possibilita’ per il virus, mutanti o non mutanti, di circolare e’ unicamente legata al rispetto delle regole”. “In pieno inverno – conclude – o siamo disposti a rinunciare alla socialita’ o dobbiamo accettare una nuova ondata”.