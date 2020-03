Il dottor Lopalco è stato intervistato ai microfoni di TgNorba per fare il punto della situazione sul Coronavirus in Puglia “E’ un momento difficile per la sanità italiana e mondiale, ma la Puglia per il momento ha tutto sotto controllo: siamo preparati”.

Intervista di Pamela Spinelli.

