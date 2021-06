Lopalco: “Fondamentale vaccinarsi tutti anche se la pandemia rallenta” – Il servizio del Tg3Puglia

L’appello dell’assessore regionale alla sanità nel giorno del via alle prenotazioni per gli under 40. Su Astrazeneca assicura: “Arriveranno le dosi necessarie per i richiami programmati”.

di Annalisa Laselva – Montaggio di Mauro Lorenzo

