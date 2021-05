Lopalco dice che gli hub sono vuoti mentre a me risulta che molti sono chiusi e che 250mila sessantenni aspettano di essere vaccinati

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, commentando i dati riferiti alle ore 6:12

Andando ai dati della campagna vaccinale, aggiornati alle 6:12 di oggi, risulta il seguente quadro.

Ieri, giovedì 06 maggio, sono state somministrate dosi 32.533.

-3.961 rispetto a mercoledì 05,

-991 rispetto a martedì 04,

-138 rispetto a lunedì 03.

Ad oggi sono state consegnate 1.724.655 dosi di vaccini, 1.480.751 delle quali sono state somministrate.

Nello specifico sono 1.086.957 prime dosi e 393.794 seconde dosi. In giacenza 243.904 dosi.

Il punto sull’immunità.

La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 27,49%, mentre il 9,96% ha ricevuto anche la seconda dose.

Nel dettaglio i dati di utilizzo dei singoli vaccini.

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 437.300, dosi somministrate 359.697. Giacenza 77.603.

Ieri, giovedì 06 maggio, sono state somministrate 9.233 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), -4.719 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 1.127.605, dosi somministrate 996.365. Giacenza 131.240.

Ieri, giovedì 06 maggio, sono state somministrate 20.757 dosi di Pfizer/BioNTech, + 1.944 rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 137.200, dosi somministrate 106.816. Giacenza 30.384.

Ieri, giovedì 06 maggio, sono state somministrate 1.979 dosi di Moderna, -371 rispetto al giorno precedente.

JANSSEN dosi consegnate 22.550, dosi somministrate 17.873. Giacenza 4.677.

Ieri, giovedì 06 maggio, sono state somministrate 564 dosi di Janssen, -815 rispetto al giorno precedente.

Il punto a livello nazionale.

La Puglia è in settima posizione nella classifica generale nazionale: su 1.724.655 dosi consegnate, sono state somministrate 1.480.751, pari allo 85,9%.

Preceduta da: prima Liguria, seconda Veneto, terza Marche, quarta Lombardia, quinta Emilia Romagna, sesta Molise.

Il punto sulle fasce d’età Puglia.

Nona per la fascia +90 (57,0%);

Nona per fascia 80/89 (70,0%);

Quinta per fascia 70/79 (10,0%).

Dosi somministrate ai cittadini fragili negli ultimi giorni

Fragili censiti: 485.896. Attualmente vaccinati 273.422 pari al 28,14%.

Per tutti gli approfondimenti e per saperne di più sui dati in Puglia in tempo reale della campagna vaccinale con tutte le regioni a confronto visita il portale www.fabianoamati.it/covidreport