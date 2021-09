Lopalco, al via test salivari a studenti Puglia

Si monitora la circolazione del virus sul bambini dai 6 ai 12 anni

E’ partita la campagna di screening regionale per monitorare attraverso test salivari la circolazione del Covid-19 nei bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni. In concomitanza con l’avvio del calendario scolastico regionale e con la ripresa delle attività didattiche in presenza, in tutta la regione sono state individuate scuole primarie e secondarie “sentinella”, questa mattina a cominciare dall’istituto comprensivo Massari Galilei a Bari. In Puglia saranno complessivamente 2.282 i test da eseguire ogni due settimane nelle primarie e 1.531 nelle secondarie di primo grado.

“Massimo impegno da parte di tutta la sanità pugliese per far ripartire le scuole in sicurezza”, commenta l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, “accanto alla massiccia campagna vaccinale oggi siamo partiti con i test salivari nelle scuole sentinella. Questi test sono uno strumento utile a monitorare la circolazione del virus tra bambini e adolescenti tornati a seguire le lezioni in presenza”.