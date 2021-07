L’assessore regionale alla Sanità: “L’anno scorso ondata autunnale causata da turisti di rientro dall’estero”. E a chi non può fare a meno di recarsi oltre confine, l’invito a fare il tampone. Contagi in crescita in Puglia come nel resto d’Italia.

