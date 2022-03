L’Oms dà la sveglia a tutti i paesi per potenziare i servizi e il supporto per la salute mentale

La pandemia di Covid-19 ha innescato un aumento del 25% della prevalenza di ansia e depressione in tutto il mondo.

Tra gli operatori sanitari, l’esaurimento è stato uno dei principali fattori scatenanti del pensiero suicida. Sottoinvestimento storico nei servizi di salute mentale

Un nuovo documento scientifico pubblicato dall’Organizzazione mondiale della sanità rileva come nel primo anno della pandemia di Covid-19, la prevalenza globale di ansia e depressione è aumentata del 25%. Il brief evidenzia anche chi è stato più colpito e riassume l’effetto della pandemia sulla disponibilità dei servizi di salute mentale.

“Le informazioni che abbiamo ora sull’impatto del Covid-19 sulla salute mentale del mondo sono solo la punta dell’iceberg”, ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms. “Questo è un campanello d’allarme per tutti i paesi a prestare maggiore attenzione alla salute mentale e fare un lavoro migliore nel sostenere la salute mentale delle loro popolazioni”.

Una delle principali spiegazioni dell’aumento è lo stress senza precedenti causato dall’isolamento sociale derivante dalla pandemia. Collegati a questo c’erano i limiti alla capacità delle persone di lavorare, cercare sostegno dai propri cari e impegnarsi nelle loro comunità.

Anche la solitudine, la paura dell’infezione, la sofferenza e la morte per se stessi e per i propri cari, il dolore dopo il lutto e le preoccupazioni finanziarie sono stati tutti citati come fattori di stress che portano all’ansia e alla depressione. Tra gli operatori sanitari, l’esaurimento è stato uno dei principali fattori scatenanti del pensiero suicida.

I più colpiti giovani e donne

Il documento, che è informato da una revisione completa delle prove esistenti sull’impatto del COVID-19 sulla salute mentale e sui servizi di salute mentale, e include le stime dell’ultimo studio Global Burden of Disease, mostra che la pandemia ha influenzato la salute mentale di giovani e che sono a rischio sproporzionato di comportamenti suicidi e autolesionistici.

Indica anche che le donne sono state colpite più gravemente degli uomini e che le persone con condizioni di salute fisica preesistenti, come asma, cancro e malattie cardiache, avevano maggiori probabilità di sviluppare sintomi di disturbi mentali.

Lacune nelle cure

Secondo l’Oms questo aumento della prevalenza dei problemi di salute mentale ha coinciso con gravi interruzioni dei servizi di salute mentale, lasciando enormi lacune nell’assistenza per coloro che ne hanno più bisogno.

Per gran parte della pandemia, i servizi per le condizioni mentali, neurologiche e di consumo di sostanze sono stati i più interrotti tra tutti i servizi sanitari essenziali segnalati dagli Stati membri dell’Oms.

Molti paesi hanno anche segnalato gravi interruzioni nei servizi salvavita per la salute mentale, compresa la prevenzione del suicidio.

Alla fine del 2021 la situazione era in qualche modo migliorata, ma oggi troppe persone non riescono a ricevere le cure e il supporto di cui hanno bisogno per condizioni di salute mentale sia preesistenti che di recente sviluppo.

Incapaci di accedere all’assistenza faccia a faccia, molte persone hanno cercato supporto online, segnalando l’urgente necessità di rendere disponibili e facilmente accessibili strumenti digitali affidabili ed efficaci.

Tuttavia, lo sviluppo e l’implementazione di interventi digitali rimane una sfida importante nei paesi e negli ambienti con risorse limitate.

Aumentare gli investimenti

Il più recente sondaggio dell’Oms sulla continuità dei servizi sanitari essenziali ha indicato che il 90% dei paesi sta lavorando per fornire salute mentale e supporto psicosociale sia ai pazienti Covid-19 che ai soccorritori.

Inoltre, all’Assemblea mondiale della sanità dello scorso anno, i paesi hanno sottolineato la necessità di sviluppare e rafforzare la salute mentale e i servizi di supporto psicosociale come parte del rafforzamento della preparazione, della risposta e della resilienza al Covid-19 e alle future emergenze di salute pubblica.

Hanno adottato il Piano d’azione globale aggiornato per la salute mentale 2013-2030, che include un indicatore sulla preparazione per la salute mentale e il supporto psicosociale nelle emergenze di salute pubblica.

Tuttavia, afferma l’Oms, questo impegno per la salute mentale deve essere accompagnato da un aumento globale degli investimenti. Sfortunatamente, la situazione sottolinea una carenza globale cronica di risorse per la salute mentale che continua ancora oggi.

Il più recente Atlante della salute mentale dell’Oms ha mostrato che nel 2020 i governi di tutto il mondo hanno speso in media poco più del 2% dei loro budget sanitari per la salute mentale e molti paesi a basso reddito hanno riferito di avere meno di 1 operatore di salute mentale ogni 100.000 persone.

Dévora Kestel, Direttore del Dipartimento per la salute mentale presso l’Oms, riassume la situazione: “Sebbene la pandemia abbia generato interesse e preoccupazione per la salute mentale, ha anche rivelato un sottoinvestimento storico nei servizi di salute mentale. I paesi devono agire con urgenza per garantire che il supporto per la salute mentale sia disponibile per tutti”.