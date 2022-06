L’Ocse taglia la crescita italiana “Stipendi erosi dall’inflazione”

La crescita economica globale rallenta fortemente e l’inflazione mondiale è prevista al 9% nel 2022. L’OCSE rivede al ribasso le stime del PIL globale, che passano dal 4,5%di dicembre al 3%. “Paghiamo tutti il prezzo dell’aggressione russa all’Ucraina. Prima di tutto gli ucraini, ma è anche un grande shock per l’economia globale”, sottolinea il capo economista OCSE Laurence Boone, che sottolinea come il rischio maggiore da scongiurare sia quello di una carestia per i Paesi più poveri. La previsione per l’Italia è di una crescita al 2,5% quest’anno, in linea con il 2,6% previsto per l’Eurozona, e all’1,2% il prossimo, con l’inflazione al 6,3%.