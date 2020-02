Lo spreco alimentare in calo per la prima volta nelle case degli italiani

Gettiamo 4,9 € a settimana nella spazzatura, ma erano 6,6 nel 2019: in poco più di un anno l’Italia “risparmia” 1 miliardo e mezzo, invertendo la tendenza spreco del 25%. Sono i dati del Rapporto 2020 Waste Watcher presentato ieri, al ministero della Salute, insieme agli eventi della Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare del 5 febbraio 2020.

All’incontro è intervenuta la Sottosegretaria al ministero della Salute Sandra Zampa “Una consapevolezza che cresce finalmente anche nel nostro Paese, perché il 66% degli italiani ritiene ci sia una connessione precisa fra spreco alimentare, salute dell’ambiente e dell’uomo, secondo i dati Waste Watcher 2020 e al momento di acquistare il cibo l’attenzione agli aspetti specifici del suo impatto sulla salute sono determinanti per 1 italiano su 3, il 36%.

Il ministero della Salute sostiene e promuove con decisione le iniziative della Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, consapevole che lo stato di salute delle popolazioni del pianeta, sia ricche che povere, è fortemente influenzato dal livello e dalla qualità della nutrizione.

Una dieta corretta è un validissimo strumento di prevenzione per molte malattie, e di gestione e trattamento in molte altre: l’Oms ci ricorda che sono quasi 3 milioni le vite che si potrebbero salvare ogni anno nel mondo grazie a un consumo sufficiente di frutta e verdura fresca”.

La Giornata verrà promossa dalla campagna “Spreco Zero” con il patrocinio dei ministeri dell’Ambiente, della Salute e degli Affari Esteri.

Quest’anno l’appuntamento si focalizzerà sul binomio cibo – salute, quindi sulla prevenzione dello spreco come un presidio concreto per la salute dell’ambiente e della persona.

Dal 2014 ad oggi la Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare è l’oc­casione per sensibilizzare su una questione centrale del nostro tempo: l’appuntamento è mercoledì 5 febbraio a Roma, nella sede della Fondazione ENPAM (piazza Vittorio, 78) dalle 10.30.

“Stop food waste, feed the planet” è il tema 2020 su cui si confronteranno molte istituzioni internazionali, dalla FAO al World Food Programme, anche in vista della 1^ Giornata mondiale per la Consapevolezza sullo spreco e le perdite alimentari proclamata dalle Nazioni Unite per il 29 settembre 2020.