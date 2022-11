Livelli essenziali di assistenza, l’assessore Palese replica ai deputati di FI

“Non corrispondono al vero le dichiarazioni dei deputati di Forza Italia, secondo i quali in Puglia non verrebbero assicurati i livelli essenziali di assistenza. È sufficiente vedere i notevoli risultati raggiunti dalla nostra regione nella graduatoria di valutazione dei Lea che negli ultimi cinque anni dal penultimo posto è balzata di ben otto posizioni.

È appena il caso di ricordare ai deputati di FI che la Giunta ha recentemente integrato con propri fondi di Bilancio lo stanziamento storico proprio per l’erogazione delle prestazioni per tutto il settore sociosanitario, per un importo di oltre 25 milioni di euro. Si è trattato di un significativo segnale di attenzione soprattutto per i pazienti e le famiglie provati da grande sofferenza. Una pronta risposta da parte della Regione alla richiesta delle strutture sanitarie e sociosanitarie di intervenire per far fronte allo stato di crisi generale del sistema.

Questi sono dati e azioni inconfutabili che nessuno può mettere in discussione. Invito pertanto i deputati di FI ad abbandonare la polemica e a confrontarsi nel merito delle questioni che riguardano la salute dei cittadini pugliesi”.

Lo dichiara in una nota l’assessore regionale alla Salute Rocco Palese