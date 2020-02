Liste di attesa nella sanità, Pellegrino: “Scriverò al Dipartimento per capire stato attuazione della legge nelle Asl pugliesi”

“A circa un anno dal varo della legge, sulle liste di attesa occorre fare una verifica puntuale. La legge che abbiamo approvato a marzo dello scorso anno indica chiaramente alle Asl pugliesi prescrizioni e strategie per l’abbattimento dei tempi. E non è possibile ancora oggi, anche grazie agli articoli di stampa e alle legittime istanze dei sindacati, leggere di attese lunghissime per dare un’efficacia risposta al diritto alla salute dei cittadini. Ritardi ancor di più inammissibili se si considera che quella legge non ha bisogno di alcun regolamento attuativo.

Quindi è immediatamente efficace e applicabile. Per questo nei prossimi giorni scriverò al Dipartimento Regionale della Salute per capire lo stato di attuazione della legge nelle diverse Asl e gli eventuali ostacoli presenti. Il mio auspicio è che su questo tema non ci siano speculazioni politiche, ma la volontà unanime di insistere nella riduzione dei tempi. Ripeto: la legge esiste, basta solo darle efficacia”.

Lo dichiara il presidente regionale di Italia in Comune e vice presidente della III Commissione Sanità, Paolo Pellegrino.