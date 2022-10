Liste attesa, Amati: “ASL confermano violazione legge su tempi istituzionali o a pagamento. Dobbiamo continuare a chiudere occhi?”

Dichiarazione del Consigliere regionale del Partito Democratico, Fabiano Amati.

“Le Asl pugliesi hanno confermato la violazione della legge statale, del regolamento regionale e del contratto dei medici sull’obbligo di tenere allineati i tempi d’attesa istituzionali con quelli dell’attività a pagamento. Chi è contrario al rimedio della sospensione dell’attività a pagamento in caso di disallineamento, peraltro in violazione della legge, non può chiederci di chiudere gli occhi, magari per fare felice qualche piccola lobby. E tutto questo perché quando loro ancora chiedevano tavoli, confronti e altri espedienti per rinviare la decisione, noi eravamo già stati in fila al Cup a soffrire con le persone.”

“Altri 7 giorni di tempo e in caso di mancata votazione in commissione sulla mia proposta di legge, provvederò a richiedere l’iscrizione diretta all’ordine del giorno del Consiglio regionale, come nelle mie prerogative.

“Continuo a sentire giustificazioni assurde rispetto all’approvazione della proposta di legge, nonostante sia accertata la violazione di tutte le norme che contro le liste d’attesa.

“Si continua a rappresentare la soluzione imposta dalla legge dello Stato, cioè la sospensione dell’attività a pagamento, come una punizione e non come deterrente per evitare che ciò accada.

“Si fa finta di non vedere, inoltre, che il disallineamento nei tempi non c’entra con la carenza di personale, perché la comparazione è effettuata a parità di numero di prestazioni, personale impiegato e ore lavorate.

“Insomma, una gran quantità di scuse per continuare con l’attuale andazzo, disattendendo le leggi e non risolvendo una parte importante del problema.”