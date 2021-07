L’iniquità dei vaccini mina la ripresa economica globale

Il nuovo Global Dashboard on Covid-19 Vaccine Equity rileva che i paesi a basso reddito aggiungerebbero 38 miliardi di dollari alle previsioni del PIL per il 2021 se avessero lo stesso tasso di vaccinazione dei paesi ad alto reddito.

(Panorama Sanità) – La ripresa economica globale è a rischio se i vaccini non vengono prodotti, ampliati e distribuiti in modo equo.

L’iniquità del vaccino contro il Covid-19 avrà un impatto duraturo e profondo sulla ripresa socio-economica nei paesi a basso e medio reddito senza un’azione urgente per aumentare l’offerta e garantire un accesso equo per ogni paese, anche attraverso la condivisioni delle dosi, secondo i nuovi dati rilasciati ieri dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp), dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dall’Università di Oxford.

Un’accelerazione nell’aumento della produzione e della condivisione di dosi di vaccino sufficienti con i paesi a basso reddito avrebbe potuto aggiungere 38 miliardi di dollari alle previsioni del PIL per il 2021 se avessero avuto tassi di vaccinazione simili a quelli dei paesi ad alto reddito.

Secondo le agenzie ora è il momento di garantire che le dosi di vaccino siano condivise rapidamente, tutte le barriere all’aumento della produzione di vaccini siano rimosse e il sostegno finanziario sia garantito in modo che i vaccini siano distribuiti equamente per la ripresa economica globale.

I Paesi a basso reddito “hanno bisogno di un accesso tempestivo a vaccini a prezzi sostenibili e di un sostegno finanziario”, è la conclusione di Undp, Oms e Università di Oxford.

Gli esperti parlano sulla base del quadro che emerge dal ‘Global Dashboard for Covid-19 Vaccine Equity’, iniziativa congiunta che combina in tempo reale le informazioni sulla vaccinazione con i dati socioeconomici per illustrare perché accelerare l’equità vaccinale non è fondamentale solo per salvare vite umane, ma anche per guidare una ripresa più rapida ed equa dalla pandemia.

“In alcune realtà a basso e medio reddito meno dell’1% della popolazione è vaccinato e questo sta contribuendo a un doppio binario nella ripresa dalla pandemia – avverte l’amministratore di Undp, Achim Steiner – È tempo di un’azione rapida e collettiva”. Il nuovo Dashboard prevede che i Paesi più ricchi, che si vaccinano più rapidamente, altrettanto più velocemente si riprendono da un punto di vista economico, mentre i Paesi più poveri, che non sono nemmeno stati in grado di vaccinare i loro operatori sanitari e la popolazione più a rischio, potrebbero non tornare ai livelli di crescita pre-Covid fino al 2024. Nel frattempo, Delta e altre varianti di Sars-CoV-2 stanno portando alcuni Stati a ripristinare rigorose misure sociali di sanità pubblica.

“Ciò sta ulteriormente aggravando l’impatto sociale, economico e sanitario, soprattutto per le persone più vulnerabili ed emarginate”, avvertono gli esperti.

Nel frattempo, Delta e altre varianti di Sars-CoV-2 stanno portando alcuni Stati a ripristinare rigorose misure sociali di sanità pubblica. “Ciò sta ulteriormente aggravando l’impatto sociale, economico e sanitario, soprattutto per le persone più vulnerabili ed emarginate”, avvertono gli esperti.

“L’iniquità dei vaccini è il più grande ostacolo per porre fine a questa pandemia – incalza il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus – Dal punto di vista economico, epidemiologico e morale, è nell’interesse di tutti i Paesi rendere disponibili a tutti i vaccini salvavita”.