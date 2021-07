“Premesso che il rischio zero in medicina non esiste e che sta circolando una variante estremamente contagiosa, la Delta, la vaccinazione riduce in modo impressionante sia il rischio di ospedalizzazione e morte, che il numero di contagi. Dunque anche le possibilità di trasmettere il virus: se non sono positivo, non posso infettare altre persone”. Lo sottolinea l’immunologo Sergio Abrignani: “Da vaccinati si è contagiosi fino al 90 per cento in meno”.