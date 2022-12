L’IMMEDIATO – PUGLIA MAZZATA DI 260 MILIONI PER FORNITORI SANITA’

“Non possiamo pagare il conto per responsabilità che non sono nostre, ma sono da ricercare in capo alle stesse regioni, che negli anni hanno splafonato i tetti di spesa. Noi abbiamo partecipato a regolari gare d’appalto ed oggi riceviamo note di pagamento per milioni di euro. Chiediamo alla Regione Puglia un provvedimento urgente: la sospensiva dell’efficacia del payback, cosi come stanno facendo altre regioni”. Gli imprenditori della sanità, all’unisono, respingono con forza il provvedimento adottato dalla Regione Puglia sul payback e annunciano forme di protesta importanti per le prossime settimane.

E’ stata infatti pubblicata la determinazione del Dipartimento Salute della Regione Puglia che ha quantificato gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per un totale di euro 246.780.447. Lo hanno comunicato l’assessore per le Politiche della Salute Rocco Palese e il direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro nel corso di un incontro ufficiale con una delegazione AFORP, formata dal presidente Grazia Guida, dai consiglieri associativi, dai componenti dei Probiviri, dalla rappresentanza territoriale, dal Coordinamento Donne e dei giovani e dai rappresentanti dei lavoratori.