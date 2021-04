L’Ema e l’Ecdc uniscono le forze per migliorare il monitoraggio post-marketing dei vaccini Covid-19 in Europa

L’Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie hanno dato il via a una nuova iniziativa volta a rafforzare il monitoraggio post-marketing della sicurezza, dell’efficacia e dell’impatto dei vaccini Covid-19 nell’Ue.

Con l’autorizzazione e il lancio in corso di diversi vaccini Covid-19 nell’Unione europea, studi di efficacia e sicurezza su larga scala e coordinati congiuntamente a livello Ue sono uno strumento essenziale per monitorare da vicino le prestazioni di questi nuovi vaccini nella vita reale.

Questi studi sono fondamentali per generare prove adeguate per supportare la valutazione continua dei benefici e dei rischi dei vaccini e per informare il processo decisionale sul loro utilizzo nelle strategie di vaccinazione nazionali o regionali per diverse popolazioni. Così l’Ema e l’Ecdc coordineranno e supervisioneranno congiuntamente una serie di studi osservazionali che saranno finanziati dal bilancio dell’Ue e condotti in diversi paesi europei.

In linea con i rispettivi mandati e in collaborazione con i paesi dell’Ue/See, l’Ema è responsabile del monitoraggio della sicurezza e l’Ecdc dell’efficacia di questi vaccini. Questo lavoro sarà supportato da un comitato consultivo congiunto (Jab) delle due agenzie che ha tenuto il 26 aprile scorso la sua prima riunione.

“La ricerca osservazionale è un pilastro importante nella sorveglianza post-marketing dei vaccini Covid-19 ed è necessaria una maggiore collaborazione a livello dell’Ue in modo che gli Stati membri possano unire le forze e organizzare studi di grandi dimensioni che soddisfino le esigenze sia delle autorità di regolamentazione dei medicinali che degli istituti nazionali per la salute pubblica e la vaccinazione”, ha affermato Emer Cooke, Direttore esecutivo dell’Ema. “L’Ema e l’Ecdc sono nella posizione ideale per coordinare tali studi e lavoreranno a stretto contatto, insieme alla Commissione europea, per coinvolgere le autorità nazionali competenti degli Stati membri nell’impostazione, esecuzione e valutazione dei dati”.

“Questo nuovo modello di collaborazione – ha aggiunto Andrea Ammon, Direttore dell’Ecdc – avvicina le autorità di regolamentazione dei farmaci e le autorità sanitarie pubbliche e stabilisce i processi verso una piattaforma di collaborazione più permanente e sostenibile per il monitoraggio della sicurezza e dell’efficacia dei vaccini.

Questo lavoro ha le sue basi nella Raccomandazione del Consiglio del 2018 e continuerà a fornire risultati a beneficio di tutti gli europei per gli anni a venire”.

Il Jab, copresieduto da Ema e Ecdc, è composto da rappresentanti della Commissione europea, Nitag, membri della task force pandemica ( Etf ) dell’Ema, del Chmp e del Prac.

È istituito come organo consultivo per fornire consulenza sulla definizione delle priorità, la progettazione, la condotta e l’interpretazione degli studi osservazionali indipendenti post-autorizzazione.

Può fornire indicazioni sugli aspetti operativi relativi all’implementazione di questi studi, se necessario. Il Jab si riunirà a intervalli regolari, poiché continuerà ad emergere la necessità di studi per informare le strategie di vaccinazione e le relative azioni normative sui vaccini Covid-19.