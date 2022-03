L’effetto relax fa correre il virus

Vaccini fermi e meno controlli.

In Italia, nell’arco di una sola settimana, i casi di Covid-19 hanno fatto registrare un incremento pari a + 30% (75 mila casi in più). La curva dei contagi torna a crescere a causa di diversi fattori: quasi sette milioni di persone non hanno fatto il vaccino e altrettante non hanno fatto la terza dose; si sta diffondendo la percezione – errata – che la pandemia sia ormai finita, per cui molti non usano più le mascherine al chiuso e non rispettano il distanziamento; stanno circolando varianti di Omicron molto contagiose, capaci di infettare anche chi si è vaccinato ma, fortunatamente, meno capaci di legarsi alle cellule dell’organismo umano.