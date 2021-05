Le Regioni studiano il protocollo estate

La campagna vaccinale anti-Covid procede speditamente. “A dare una mano per raggiungere gli anziani – scrive il quotidiano Avvenire – sono ormai in campo anche i farmacisti. Marco Cossolo, presidente di Federfarma, forte del boom delle prenotazioni in Lazio, ricorda che è già partita la Valle d’Aosta, mentre altre regioni si stanno organizzando: «Sono abbastanza avanti Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto», In Toscana intesa con farmacisti, medici di famiglia e dentisti. Più dibattuta la possibilità di effettuare la vaccinazione nelle località di villeggiatura”.