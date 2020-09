Le mascherine fanno male alla salute?

Mascherine sì, mascherine no… mai come in questi giorni il loro utilizzo è al centro di discussioni sui giornali e nelle piazze. Da una parte l’Organizzazione mondiale della sanità e le istituzioni sanitarie ne consigliano l’uso, quando non sia possibile mantenere un distanziamento, come strumento efficace di prevenzione contro Covid-19. Dall’altra, alcuni personaggi pubblici ne lamentano i fastidi, mettendo a volte in guardia contro ipotetici pericoli. Ma qual è la verità? A fare chiarezza è intervenuta ieri la FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, che ha pubblicato una scheda ad hoc sul suo sito Dottoremaeveroche, nato proprio per informare i cittadini sulle tematiche relative alla salute. La risposta è semplice: se le mascherine facessero male, i medici che le utilizzano per periodi prolungati ne avrebbero da tempo accusato gli effetti nocivi. Molto ripresa la notizia, dalle agenzie, quotidiani e dai Tg: il servizio del Tg2 è stato riproposto in 5 edizioni successive.