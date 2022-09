Le lancette dell’economia reale indicano l’arrivo della recessione

I paesi occidentali stanno vivendo una situazione caratterizzata da un’enorme fiammata inflazionistica e da un conflitto armato che coinvolge, in maniera indiretta, tutte le grandi potenze del pianeta. La combinazione di questi due eventi assieme alla lentezza delle banche centrali nel far fronte al caro-prezzi sta creando scompensi a livello macro-economico, micro-economico e nei mercati. Nonostante ciò la zona euro non ha ancora subito una contrazione economica. Anzi, nel secondo trimestre l’economia di quest’area è cresciuta dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti, trainata dalle performance di Italia e Spagna che hanno controbilanciato il ristagno della Germania. Ma l’impennata del prezzo dell’energia e l’aumento dei tassi decretato dalla Banca centrale europea per combattere l’inflazione potrebbero provocare una brusca frenata.